Магазин в Великом Устюге торговал запрещенными семенами

В Великом Устюге выявлена организация, которая торговала запрещенными семенами овощных культур. Семена были выявлены в ходе проверки специалистами управления Россельхознадзора.

«В ходе контрольного мероприятия был проведен осмотр 538 партий семян овощных культур, из которых в 73 партиях оказались семена, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию», - пояснили в ведомстве.

В частности, сотрудники управления нашли следующие запрещенные семена:

- огурец: гибриды 1 поколения «Бабка-Ежка», «Китайский плетистый», «Бидретта», «Веселый огород», «Замаринуй», «Королевские пальчики», «Китайская стена», «Любимец луховиц», «Малосольчик», «Маленький хрустик», «Малахитовая россыпь», «На засолку», «Пригоршня», «Мишка на севере», «Ни забот, ни хлопот», «Сибирский многодетный», «Хрустящий пучок», «Якутский удалец», «Санькина любовь», «Всем на зависть», сорт «Капелька»;

- томат: сорта «Алтайский сахарный», «Бийская роза», «Вологодский урожайный», «Вишня розовая», «Гигант красный», «Грошик», «Домашний консервный», «Дубок», «Йетина мать», «Полярный скороспелый», «Чудо рынка», «Перчик полосатый», «Трюфельдино красный», «Трюфельдино оранжевый», «Фитофтороустойчивый», «1000 и 2 помидорки», «Уйгур», гибриды 1 поколения «1000 чертей», «Черрика Блэк», «Шардоне», «Индигирка», «Сибирская сказка», «Северный ветер», «Северный полюс»;

- морковь: сорта «Пятерка», «Зайка-зазнайка», гибриды 1 поколения «Краса Севера», «Апельсинка», «Медовая сказка», «Владыка», «Нантская улучшенная», «Красная без сердцевины», «Тип-Топ», «Лакомство гномов», «Маникор», «Медовая на вкус», «Лапонька», «Шантанэ роял»;

- перец сладкий: сорта «Бориска-барбариска», «Алые паруса», «Желтый витамин», «Лечо», «Рамиро», гибриды 1 поколения «Мегатон оранжевый», «Невский»;

- капуста белокочанная: сорта «Просто-квашено», «Диво дивное»;

- свекла столовая: сорта «Царевна», «Алексис», «Смуглая красавица», «Калипсо», «Чудо земли».

По словам сотрудников Россельхознадзора, отсутствие сортов семян в Госреестре говорит о том, что они не прошли необходимые испытания и могут отрицательно повлиять на урожайность.

Организации объявлено предостережение о недопустимости торговать подобными семенами.