На восьми улицах Вологды выполнен ямочный ремонт

За три месяца в областной столице было отремонтировано свыше 1500 квадратных метров дорог. Об этом в своих соцсетях сообщил мэр Вологды Андрей Накрошаев.

Ямочный ремонт выполнен на улицах Добролюбова, С. Орлова, Саммера, Советском проспекте, Пошехонском путепроводе, площади имени Бабушкина, а также на мостах 800-летия Вологды и Октябрьском.

В настоящее время продолжаются работы на участках улиц Некрасова, Комсомольской, Турундаевской, Советском проспекте, на перекрёстках улиц Саммера и Дальней, Добролюбова и Карла Маркса.