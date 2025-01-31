На восьми улицах Вологды выполнен ямочный ремонт

[ Общество ]

Ремонт

За три месяца в областной столице было отремонтировано свыше 1500 квадратных метров дорог. Об этом в своих соцсетях сообщил мэр Вологды Андрей Накрошаев.

Ямочный ремонт выполнен на улицах Добролюбова, С. Орлова, Саммера, Советском проспекте, Пошехонском путепроводе, площади имени Бабушкина, а также на мостах 800-летия Вологды и Октябрьском.

В настоящее время продолжаются работы на участках улиц Некрасова, Комсомольской, Турундаевской, Советском проспекте, на перекрёстках улиц Саммера и Дальней, Добролюбова и Карла Маркса.

«Накануне литой асфальт укладывали на Ленинградском и Горбатом мосту. Его высокая текучесть позволяет раствору заполнять все пустоты, исключая образование воздушных карманов. Реагируем на ваши сообщения. Заботимся о безопасности движения», — отметил Андрей Накрошаев.

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ямочный ремонт ремонт дорог
Фото: соцсети Андрея Накрошаева
 

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