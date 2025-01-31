Восемь ледовых переправ работают на Вологодчине

На территории Вологодской области в настоящее время действуют восемь автомобильных ледовых переправ. Об этом рассказали в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Вологодской области.

Переправа Шуйское — Голуби на реке Сухоне грузоподъёмностью 2 тонны работает в Междуреченском округе. В Великоустюгском округе действуют три переправы: Усть-Алексеево — Чернево на реке Юг и Подъезд к селу Первомайскому на реке Лузе, обе выдерживают 3 тонны. Грузоподъемность переправы Великий Устюг — Палема-Луза составляет 2 тонны.

Кроме того, на реке Сухоне в пределах Нюксенского округа действуют три переправы: Копылово — Ягрыш, Кириллово — Игмас и Вострое — Заболотье. Все они рассчитаны не более, чем на 4 тонны. Ещё одна переправа через Сухону, Черепаниха — Красное, действует в Тотемском округе и рассчитана на вес до 2 тонн.