Сергей Жестянников заявил о необходимости плотного взаимодействия с главами муниципалитетов

В «Русском доме» Вологды прошел информационный день с главами округов и районов, спикерами которого выступили председатель Законодательного собрания области Сергей Жестянников и заместитель губернатора области Евгений Тютюков.

По словам Сергея Жестянникова, на встрече были обозначены приоритетные задачи Законодательного собрания, в которые должны включиться муниципалитеты.

«Раньше ЗСО работало в основном с нормативно-правовыми актами, которые необходимо было привести в соответствие с федеральным законодательством. Сейчас мы делаем акцент на собственные инициативы, а также на продвижение их на федеральный уровень. И здесь необходимо плотное взаимодействие с главами. Мы увеличили количество выездных мероприятий, где вместе с «хозяевами» территорий разбираемся с проблемами. Запустили «Депутатскую программу» для решения небольших вопросов», - пояснил Жестянников.

Также Законодательное собрание стало активно проводить молодежные проектные сессии, по итогам которых в работе находится уже 27 проектов. Их, по мнению спикера ЗСО, можно реализовать за счет «Народного бюджета».