Автор «Черного лебедя» Нассим Талеб спрогнозировал начало масштабного кризиса из-за появления DeepSeek

На предыдущей неделе в США рухнули акции компании Nvidia на 17%, причиной стало появление китайского аналога американского ChatGPT. Инвесторы посчитали, что американцы потеряли свое лидерство в области искусственного интеллекта, и устроили массированную распродажу акций высокотехнологичного сектора. Однако все это может быть всего лишь прелюдией, и нас ждет гораздо более масштабный обвал, так считает автор книги «Черный лебедь» Нассим Талеб.

По его мнению падение акций Nvidia было относительно небольшим, учитывая тот рост, который в них произошел за последние годы. А падение акций из-за появления DeepSeek, в очередной раз показал, насколько сейчас хрупок рынок.

Советник хедж-фонда Universa Investments считает, что в будущем капитализация Nvidia может потерять порядка $600 млрд. из-за более мощного падения рынка.



В В интервью агентству Bloomberg Талеб сказал:

«Это соответствует тому, чего мы можем ожидать, я имею в виду, что когда что-то меняется с 1 на 10, а затем обратно на 9, люди впадают в панику».

Появление DeepSeek, по мнению автора “Черного лебедя”, только доказывает ошибочность существующей бизнес модели, когда люди считают, что что ваши чипы всегда будет использоваться на всех устройствах. Это работает только до того момента, пока у кого-то не появится идея найти вашим чипам замену, благо, что для этого есть большое количество возможностей.

Главная ошибка нынешних инвесторов, по мнению Талеба, что они сконцентрированы на небольшом секторе рынка. Больше половины прироста индекса S&P 500 в 2024 году обеспечили компании Nvidia, Apple, Amazon, Alphabet и Broadcom.

Талеб считает, что впереди рынки ждет такое падение, что инвесторы просто не представляют каким по силе может быть внутридневное падение. Он назвал акции технологических компаний «серыми лебедями» в этом секторе.

«Это начало», — добавил Талеб. «Начало приспособления людей к реальности, потому что теперь они понимают, теперь она больше не безупречна. У вас есть маленький скол на стекле. Теперь они понимают, о, она не безошибочна. Может, мне стоит пересмотреть [оценки]».

Сегодня акции высокотехнологичных компаний принято сравнивать с пузырем доткомов. По мнению Талеба сейчас рынок, похоже, находится в «величайшем пузыре в истории человечества».

Если сюда еще приплюсовать огромный госдолг США, Европы и Китая, то можно только представить какой по масштабам нас ожидает кризис. Интригой остается только время его наступления. Но это все равно рано или поздно случиться…