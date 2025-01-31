Череповецкого подростка обвиняют в гибели младенца

В Череповце завершено расследование уголовного дела по факту гибели 11-месячного малыша. Главный обвиняемый по делу – 16-летний подросток. Происшествие, напомним, случилось в конце ноября прошлого года: малыш захлебнулся в ванне.

Как рассказали в региональном управлении следственного комитета, мать малыша пошла в магазин, а старшему сыну поручила выкупать младенца в ванне.

«Подросток поместил его в ванну, включил воду, закрыв при этом сливное отверстие пробкой и вышел из помещения. В результате оставления малолетнего в наполненной водой ванне. т.е. в ситуации, угрожающей жизни и здоровья, ребенок, не способный принять меры к самосохранению, захлебнулся», - уточнили в следкоме.

Во время расследования у матери погибшего ребенка органы полиции изъяли двух других малолетних детей.

Подросток, обвиняемый в убийстве по неосторожности, его защитник и законный представитель ознакомились с материалами уголовного дела.

В настоящее время оно направлено прокурору для принятия решения о передаче в суд.