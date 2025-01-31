Аттракционы в парке Ветеранов Вологды откроются уже в марте

Шесть аттракционов, установленных в парке Ветеранов, планируют запустить на Масленицу в начале марта, если будут благоприятные погодные условия. Аттракционы нельзя использовать в сильный дождь и при температуре ниже минус 10 градусов.

Напомним, ретрокачели, «Автодром», детское колесо обозрения «Бабочки», цепочную карусель, семейный паровоз и пиратский корабль установили в парке Ветеранов ещё до Нового года. В настоящее время специалисты готовят аттракционы, а также территории рядом с ними к вводу в эксплуатацию. Так, развлекательное оборудование должно пройти процедуру аттестации технического состояния. После этого каждый аттракцион пройдёт государственную регистрацию и получит номер.

Кроме того, специалисты занимаются благоустройством пространства, в том числе освобождением его от растительности, чтобы создать безопасную зону. В ней по нормативным требованиям не должно быть деревьев, нависающих веток, стендов — всего того, что может угрожать здоровью и жизни посетителей.