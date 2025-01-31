Победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление дома выбрали в Вологде

Победителей и призеров конкурса на лучшее новогоднее оформление многоквартирных домов наградили вчера в областной столице. Конкурс проходил в декабре-январе по трем номинациям. В общей сложности на него поступило более 70 заявок.

«Огромный вклад в создание новогодней атмосферы внесли жители Вологды, в том числе участники конкурса. Их усилиями по-новому заиграли дворовые территории и пространства внутри домов. В конкурсе принимали участие жильцы многоквартирных домов, управляющие компании, жилищные кооперативы и другие организации, занимающиеся управлением домами. Было представлено много интересных вариантов украшения локаций», – рассказала начальник департамента строительства, благоустройства и содержания территорий администрации Вологды Юлия Попова.

Конкурсная комиссия оценивала работы на соответствие новогодней тематике, учитывала наличие светового оформления, креативный подход, а также обращала внимание на оригинальность.

В номинации «Лучшее зимнее новогоднее оформление дворовой территории» диплом I степени получил Алексей Дуров из дома № 5 по Локомотивному переулку. На втором месте расположилось товарищество собственников жилья «Чехова-36», председателем которого является Светлана Агафонова. Третье место заняла председатель ТОС «Баранково» Ирина Горбунова.

В номинации «Лучшее зимнее новогоднее оформление окна (балкона)» победителем стала Ирина Трепакова, представитель дома №36 по улице Октябрьской. На втором месте – Татьяна Резнова и Екатерина Буланова, жильцы дома №86 по улице Козленской. Третье место заняла Надежда Митина, представляющая дом №9 по улице Мира в селе Молочном.

За «Лучшее зимнее новогоднее оформление подъезда (входной группы)» дипломом мэра города Вологды I степени наградили Ольгу Назарову – жительницу дома №22А по Окружному шоссе. На втором месте расположилось ТСЖ «Чехова-4», председателем которого является Алексей Белов. Третье место заняла Татьяна Кузнецова из дома №53 по улице Возрождения.