В Вологде начали подготовку к ремонту улицы Элеваторной

В Вологде началась подготовка улицы Элеваторной к ремонту. В настоящее время дорожники обустраивают ливневую канализацию.
Сам ремонт запланирован на текущий год. Городские власти уже заключили муниципальный контракт стоимостью в 400 млн рублей с компанией «Севердорстрой».
Все работы пройдут в два этапа. На первом будет отремонтирован отрезок улицы Элеваторной протяженностью в 2,1 км. На втором этапе отремонтируют отрезок улицы Промышленной протяженностью 1 км.
«На улицах Элеваторной и Промышленной будет сформировано дорожное полотно, предполагается организовать две полосы для движения транспорта. Общая ширина проезжей части составит 7,5 метров. Также запланированы тротуары шириной 2,25 метра. Все ремонтные работы на обеих улицах планируется завершить до конца сентября 2025 года», - рассказали в пресс-службе городской администрации.