В Вологде начали подготовку к ремонту улицы Элеваторной

[ Общество ]

В Вологде началась подготовка улицы Элеваторной к ремонту. В настоящее время дорожники обустраивают ливневую канализацию.

Сам ремонт запланирован на текущий год. Городские власти уже заключили муниципальный контракт стоимостью в 400 млн рублей с компанией «Севердорстрой».

Все работы пройдут в два этапа. На первом будет отремонтирован отрезок улицы Элеваторной протяженностью в 2,1 км. На втором этапе отремонтируют отрезок улицы Промышленной протяженностью 1 км.

«На улицах Элеваторной и Промышленной будет сформировано дорожное полотно, предполагается организовать две полосы для движения транспорта. Общая ширина проезжей части составит 7,5 метров. Также запланированы тротуары шириной 2,25 метра. Все ремонтные работы на обеих улицах планируется завершить до конца сентября 2025 года», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Теги:
капитальный ремонт дороги
 

Последние новости

Победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление дома выбрали в Вологде
В Вологде начали подготовку к ремонту улицы Элеваторной
Синоптики назвали дату завершения оттепели
Следствие ищет очевидцев смертельного ДТП под Вологдой
Череповчанин осужден за прописку на даче мигрантов
В вологодских школах вводят факультатив по ушу
Вологодский троллейбус сгорел в Иркутской области
В Вологодской области побиты очередные температурные рекорды
Георгий Филимонов высказался о деструктивном характере ЕГЭ
«У детей нет романтики». В России предложили повысить рождаемость с помощью школьных дискотек