В Вологде начали подготовку к ремонту улицы Элеваторной

В Вологде началась подготовка улицы Элеваторной к ремонту. В настоящее время дорожники обустраивают ливневую канализацию.

Сам ремонт запланирован на текущий год. Городские власти уже заключили муниципальный контракт стоимостью в 400 млн рублей с компанией «Севердорстрой».

Все работы пройдут в два этапа. На первом будет отремонтирован отрезок улицы Элеваторной протяженностью в 2,1 км. На втором этапе отремонтируют отрезок улицы Промышленной протяженностью 1 км.