Синоптики назвали дату завершения оттепели

Вологодские синоптики заявили о завершении январской оттепели.

Сегодня и завтра на территории региона сохранится влияние циклонов, которые принесли положительные температуры и оттепель.

«Начиная с воскресенья, циклон, закручиваясь и одновременно смещаясь на восток, сможет развернуть потоки в атмосфере на северные, тем самым теплая воздушная масса будет вытесняться холодным арктическим воздухом. В результате начнется постепенное понижение температуры, в течение всех суток она будет колебаться около нулевых значений», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

К вечеру воскресенья пойдет снег, а наиболее интенсивные осадки ожидаются в ночь на понедельник.

Днем в понедельник похолодание усилится, столбики термометров будут показывать температуру от -1 до -6 градусов.

Со среды ожидается усиление Сибирского антициклона, который принесет морозную погоду без существенных осадков.