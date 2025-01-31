Следствие ищет очевидцев смертельного ДТП под Вологдой

Региональное управление следкома сообщает о поиске очевидцев ДТП, которое произошло 20 декабря под Вологдой. Тогда на трассе Вологда-Медвежьегорск, около поселка Майский автомобиль «Kia Rio», которым управляла 35-летняя женщина, врезался в опору линии электропередач. В результате ДТП водитель скончалась на месте происшествия.

«Расследование уголовного дела, возбужденного по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, осуществляется Вологодским межрайонным следственным отделом. Убедительная просьба к очевидцам происшествия сообщить о себе по адресу: г. Вологда, пер. Некрасовский, д. 1, или по тел. 8-911-538-77-58», - пояснили в вологодском следкоме.