Череповчанин осужден за прописку на даче мигрантов

В Череповце вынесен приговор 40-летнему местному жителю, который прописал на своей даче в садоводческом товариществе №2 ЧМХС трех мигрантов. Сам мужчина является уроженцем республики Кыргызстан.

«Мужчине было известно, что эти иностранные граждане не будут проживать по месту постановки на учет, и не предоставлял им это помещение для проживания», - рассказали в пресс-службе судов Вологодской области.

В отношении череповчанина было возбуждено уголовное дело по статье за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина. В суде он полностью признал свою вину.

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