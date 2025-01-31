Череповчанин осужден за прописку на даче мигрантов

[ Общество ]

В Череповце вынесен приговор 40-летнему местному жителю, который прописал на своей даче в садоводческом товариществе №2 ЧМХС трех мигрантов. Сам мужчина является уроженцем республики Кыргызстан.  

«Мужчине было известно, что эти иностранные граждане не будут проживать по месту постановки на учет, и не предоставлял им это помещение для проживания», - рассказали в пресс-службе судов Вологодской области.

В отношении череповчанина было возбуждено уголовное дело по статье за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина. В суде он полностью признал свою вину.

Фемида оштрафовала мужчину на 105 тысяч рублей.

Теги:
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