В вологодских школах вводят факультатив по ушу

В 11 школах Вологодской области вводится факультатив по ушу. Информация об этом пилотном проекте прозвучала накануне на пленарном совещании по вопросам образования. Как считает губернатор региона Георгий Филимонов, ушу – это не просто спорт, а развитие дисциплины.

«Ушу подходит для всех — мальчиков и девочек, независимо от физических способностей. Главное — правильно подобрать модуль обучения. Это не просто спорт, а развитие дисциплины, силы и духа, а также - и это особенно важно – интеллекта», - заявил Филимонов.

По словам главы региона, в перспективе вологодские власти намерены предложить внесение изменений в образовательную программу на федеральном уровне. В частности, по мнению Филимонова, необходимо внести изменения в федеральные государственные образовательные стандарты.