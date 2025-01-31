Вологодский троллейбус сгорел в Иркутской области

Троллейбус, произведенный вологодским предприятием «Транс-Альфа», сгорел в городе Братск Иркутской области. Машина загорелась около остановки. Водитель, кондуктор и пассажиры эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. В администрации Братска пояснили, что троллейбус получил критические повреждения, сообщает портал Irk.ru.

«Представители завода изготовителя «Транс-Альфа» из Вологды будут вызваны для проведения проверки по факту возгорания. Отмечу, что это уже не первый случай возгорания троллейбусов данного завода-изготовителя не только на территории города Братска. Администрацией города ведется претензионная работа», - рассказал председатель комитета промышленности и транспорта администрации Братска Руслан Елизарьев.