Вологодский троллейбус сгорел в Иркутской области

[ Происшествия ]

Троллейбус, произведенный вологодским предприятием «Транс-Альфа», сгорел в городе Братск Иркутской области. Машина загорелась около остановки. Водитель, кондуктор и пассажиры эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. В администрации Братска пояснили, что троллейбус получил критические повреждения, сообщает портал Irk.ru.   

«Представители завода изготовителя «Транс-Альфа» из Вологды будут вызваны для проведения проверки по факту возгорания. Отмечу, что это уже не первый случай возгорания троллейбусов данного завода-изготовителя не только на территории города Братска. Администрацией города ведется претензионная работа», - рассказал председатель комитета промышленности и транспорта администрации Братска Руслан Елизарьев.

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