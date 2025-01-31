Георгий Филимонов высказался о деструктивном характере ЕГЭ

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов считает, что ЕГЭ носит деструктивный характер. Об этом он заявил после пленарного совещания под председательством главы Минобразования РФ Сергея Кравцова. На совещании обсуждались ключевые вопросы системы образования.

«ЕГЭ и ОГЭ – это механистическая система, которая не формирует у школьников глубоких знаний, а подталкивает к натаскиванию на шаблонные ответы. Итог – потеря способности к самостоятельному мышлению, сниженный уровень подготовки и стресс для детей, родителей и педагогов», - написал в своем Telegram-канале Филимонов.

По мнению главы региона, деструктивный характер ЕГЭ лишает детей возможности формировать системные знания. Хотя в настоящее время поступление выпускников в школы можно сделать эргономичным и справедливым.

«Ещё одна деструктивная практика — индексы международного научного цитирования «Scopus» и «Web of Science». Считаю это надругательством над наукой, образованием и здравым смыслом. При этом мы не отрицаем важности международного научного обмена. Нужны здравый смысл, национальное достоинство и политическая воля», - уверен Филимонов.

По его мнению, в образовании необходимо развитие «мягких навыков», однако в вузах и в школах не учат эффективной самопрезентации и лидерским навыкам.