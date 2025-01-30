«У детей нет романтики». В России предложили повысить рождаемость с помощью школьных дискотек

В последнее время российские чиновники стали активно продвигать идею повышения рождаемости среди молодежи. В этом есть определенная логика, именно в молодости природа дает больше всего шансов зачать ребенка. По этому поводу в Минпросвещения родилась весьма интересная идея.

Чиновница этого министерства предложила повсеместно в школах возродить школьные дискотеки.

Как заявила директор департамента госполитики в сфере воспитания Наталья Агре, сегодня у детей практически нет романтики, и на эту тему вообще не проводится никаких важных мероприятий.

«У нас возраст, где ребятишки хотят видеть себя в семейной жизни от 18 до 21 года, всего 8%. Это очень немного. А это почему? Мы не создали им условия для романтических отношений», — подчеркнула чиновница.

Определенно здравая мысль в этой идее есть. Но как обычно и по этому поводу возникает много вопросов. Во-первых, школьники это дети, и по законам есть определенные ограничения на некоторые “романтические отношения”. Как решить это противоречие?

Во-вторых, у современной молодежи сегодня немного другие увлечения. И сделать популярными школьные дискотеки, как это было очень давно, это непростое занятие.

И как всегда наши чиновники забывают о самом главном, что рождение ребенка, это дорогое удовольствие. Ребенка надо кормить, одевать, обувать. А сборы в школу сегодня влетают любому родителю в копейку. О каких дискотеках вообще может идти речь?

А вообще идея прикольная. Как вы друзья считаете, нужно возрождать школьные дискотеки?

