Череповецкая «Северсталь» крупно проиграла московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионате КХЛ.

Команды встречались уже в третий раз в текущем сезоне и две предыдущих игры остались за «сталеварами». Вот и накануне поначалу ничто не предвещало разгрома. «Жёлто-чёрные» открыли счёт на девятой минуте матча. Николай Чебыкин с передачи Алексея Кручинина отправил шайбу прямо под перекладину ворот Дмитрия Гамзина.

Это был первый и единственный гол череповчан в этот вечер. В дальнейшем забивали только хозяева. Ещё до первого перерыва армейцы вышли вперёд, забросив две шайбы подряд.

К середине основного времени матча счёт был уже 5:1. После четвертой пропущенной шайбы в воротах Череповца Александр Самойлов заменил Константина Шостака.

Окончательный счёт в начале третьего периода установил Владислав Провольнев. 6:1 - ЦСКА взяла реванш у «Северстали» за поражение на прошлой неделе.

Несмотря на это поражение, череповчанам удалось сохранить второе место западной конференции.

Следующий матч «Северсталь» проведёт в воскресение, 2 февраля, против московского «Спартака». Затем вновь игра с ЦСКА, уже в Череповце, 6 февраля.