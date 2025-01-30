7 вологжан получили бесплатные автомобили

7 жителей Вологодской области получили бесплатные автомобили от регионального отделения Социального фонда. Ранее они были травмированы на производстве.
Каждый автомобиль Lada Granta специально укомплектован с учетом индивидуальных особенностей автовладельцев, получивших травму.
Как уточнили в отделении Соцфонда, автомобили пострадавшие на производстве граждане получают раз в 7 лет. Также им выплачивается компенсация на капремонт и горюче-смазочные материалы.
«Данная форма поддержки помогает жителям нашего региона, которые получили травмы на рабочих местах, интегрироваться в общество и вести активный образ жизни», — рассказала управляющая отделением СФР по Вологодской области Галина Королева.