7 вологжан получили бесплатные автомобили

7 жителей Вологодской области получили бесплатные автомобили от регионального отделения Социального фонда. Ранее они были травмированы на производстве.

Каждый автомобиль Lada Granta специально укомплектован с учетом индивидуальных особенностей автовладельцев, получивших травму.

Как уточнили в отделении Соцфонда, автомобили пострадавшие на производстве граждане получают раз в 7 лет. Также им выплачивается компенсация на капремонт и горюче-смазочные материалы.