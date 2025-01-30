Вологодское предприятия умудрилось произвести молоко из молока

[ Общество ]

Предприятие, расположенное в Грязовецком округе, умудрилось произвести молоко из молока. Об этом рассказали специалисты управления Россельхознадзора. Причем, из меньшего объема молока получилось больший объем.

Нелогичность при производстве молока была обнаружена в ходе проверки грязовецкого ООО «Зазеркалье» по системе «Меркурий».

«Из сырья «Молоко сырое коровье» объёмом 16,2 т выработана продукция «Молоко сырое коровье» объёмом 16,65 т. Выявленные нарушения свидетельствует об указании неполных или недостоверных сведений, в результате чего не обеспечена прослеживаемость и безопасность в ветеринарном отношении подконтрольных товаров при их производстве», - пояснили в ведомстве.

28 января руководству предприятия было выдано предостережение о недопустимости нарушений законодательства и указано вносить полные и достоверные сведения о сырье.

Теги:
Меркурий россельхознадзор
 

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