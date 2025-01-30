Череповчанин под видом сотрудника ГАИ мошенничал с правами

В Череповце 43-летний местный житель организовал «липовую» продажу через интернет поддельных водительских удостоверений.

Как говорится в материалах следствия, мужчина с 2022 по 2024 годы размещал в интернете объявления об оказании услуг по получению водительских удостоверений.

«Откликнувшимся на объявление гражданам мужчина представлялся сотрудником Госавтоинспекции либо лицом, обладающим знакомствами в правоохранительных органах, и предлагал за денежное вознаграждение оказать помощь в успешной сдаче экзамена на получение водительского удостоверения или в его получении без сдачи экзамена», - рассказали в прокуратуре Вологодской области.

Попавшиеся на «удочку» череповчане перечисляли деньги на банковский счет. В общей сложности ему удалось обмануть 25 человек. Сумма ущерба составила 2,6 млн рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, завершено. Материалы в ближайшее время будут направлены в городской суд Череповца.