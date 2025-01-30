Иностранцам платить выгоднее, или Почему Gloria Jeans закрывает свое производство

Довольно поучительная история случилась в российской легкой промышленности. Фактически в России прекратила существовать старейшая отечественная фирма по пошиву джинсовой одежды Gloria Jeans. Де-факто она продолжит свое существование, но немного в ином качестве, но самое главное, в другом государстве.

Как заявил Владимир Мельник, основавшему эту компанию еще в конце 80-х годов прошлого века, и которому принадлежит 99% капитала «Глории Джинс», производить одежду в России стало не выгодно.

У данного явления сразу несколько составляющих. Во-первых, стоимость персонала за последние выросла в несколько раз, да и рабочих рук не хватает.

Во-вторых, резкий рост налогов и других обязательных сборов практически съедает всю прибыль.

В-третьих, рост тарифов ЖКХ также сыграл свою отрицательную роль. Платежи за электроэнергию, воду и другие необходимые ресурсы просто закапывают бизнес.

Что теперь будет? Все очень просто, компания Gloria Jeans де-факто и де-юре превратится в международную. Отшивать джинсовую одежду будут работники за рубежом по аутсорсингу. Готовая одежда по-прежнему будет продаваться в российских магазинах и на маркетплейсах.

То есть российские покупатели практически ничего не теряют, ну если только джинсовая одежда в очередной раз не подорожает. А вот Россия при этом лишится поступлений в бюджет, отличного и качественного производства. Теперь руководству Ростовской области необходимо думать, как пристроит на работу более 2000 человек, лишившихся работы.

С одной стороны приятно, когда отечественный бизнес выходит на международную арену, а с другой стороны любители отечественного производства должны огорчиться, потому что вести бизнес в России становится невыгодно. Невероятно, но факт…