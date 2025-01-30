Главой Кадникова назначили бывшего работника прокуратуры

Бывший работник прокуратуры Татьяна Кучумова стала главой города Кадников Сокольского округа. Руководитель уже представлена коллективу территориального органа «Город Кадников» главой округа Владимиром Носковым.

«С Татьяной Владимировной знаком достаточно давно по работе в органах прокуратуры. Знаю её как грамотного, ответственного и инициативного руководителя. Уверен, что уездный город в надежных руках», - заявил Носков.

Как ранее сообщалось. Место главы Кадникова стало вакантным после возбуждения уголовного дела в отношении бывшего главы Михаила Корзникова. С июня прошлого года он находится под следствием. Корзников обвиняется в получении взятки, подделке документов и присвоении бюджетных средств.