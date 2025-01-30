В Вологде пенсионерка попала в больницу после ДТП

Дорожно-транспортное происшествие случилось в среду, 29 января, около семи часов вечера возле дома №38 на улице Саммера в областной столице. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Вологодской области.

По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля «Мазда» не обеспечил безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Опель» под управлением мужчины 2003 года рождения. После столкновения «Опель» отбросило на 69-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии женщина получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.