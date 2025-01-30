10 медицинских классов создадут в школах Вологодчины

В 2025 году в вологодских школах создадут десять медицинских классов. Это первый подобный опыт для Вологодчины, рассказал министр здравоохранения Николай Гонтюрёв вчера в ходе оперативного совещания в Правительстве области.

«Наша задача — обеспечить высококачественное образование, подготовку медицинских специалистов. Обеспечить обучающихся необходимым оборудованием, чтобы это было технически оснащенное, методически сопровождаемое образование», — заявил Георгий Филимонов.

Медицинские классы появятся в Вологде в школах №8, №5, №9 и в многопрофильном лицее. В Череповце они откроются в школе №10, в центре образования им. Милютина, а также в Школе Русской культуры. Новые классы появятся в школах №1 Грязовца и Сокола, а также в школе №1 им. Адмирала Калинина в Шексне.