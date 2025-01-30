Сроки согласования проектов по догазификации сократили в Вологде

До двух недель сократили срок согласования проект по догазификации в областной столице. Об этом в своих соцсетях рассказал мэр города Андрей Накрошаев.

«Это серьезный результат для ускорения реализации программы в нашем городе, ранее согласование проекта занимало до года. Летом мы организовали штаб, договорились с компанией «Газпром» о создании «зеленого коридора»», — пояснил Андрей Накрошаев.

Кроме того, выросло число организаций, которые занимаются прокладкой сетей в Вологде. Теперь их четыре, а ранее эту работу выполнял всего один подрядчик.

Всего в прошлом году природный газ запустили в 225 домов. При этом за три предыдущих года было выполнено около 160 подключений.

Отметим, в Вологодской области действует комплекс мер поддержки для обеспечения жилья природным газом. В этом году по инициативе главы региона размер материальной помощи на догазификацию увеличен до 150 тысяч рублей. Помимо этого, действует льготное кредитование по ставке 3,25%, в том числе на приобретение газового оборудования.