Вологжанин обокрал аптеку на 17 тысяч рублей

В областной столице 32-летний вологжанин украл товар из аптеки. Об этом сообщает пресс-служба областного Управления МВД России.

В полицию обратилась 34-летняя представительница одной из городских аптек. Она рассказала, что неизвестный украл магнитнотерапевтический аппарат, бактерицидный облучатель и пульсоксиметр. Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался ранее судимый за аналогичные преступления местный житель. Правоохранители доставили мужчину в отдел полиции, где он дал признательные показания. Мужчина пояснил, что похищенный товар сбыл случайным прохожим, выручив 5 тысяч рублей.

«В отношении злоумышленника отделом дознания ОП №1 УМВД России «Вологда» возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ (Кража). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде.