Вологодские власти увеличили вознаграждение за сообщения о нарушениях ПДД

[ Общество ]

В Вологодской области увеличено вознаграждение за сообщение о нарушителях правил дорожного движения. Если раньше за подобные сообщения платили по 3 000 рублей, то после внесения изменения в соответствующее постановление суммы выплаты увеличится до 10 000 рублей.

Как уточняет пресс-служба губернатора вологодской области, информация о нарушениях на дорогах может быть передана как в устной, так и в письменной форме в органы полиции.

«Предоставленные сведения должны содержать не только факт нарушения правил дорожного движения, но и государственный регистрационный номер автомобиля нарушителя. Отправить сообщение можно с помощью анонимного чат-бота: t.me/region_35_bot», - сообщает пресс-служба главы региона.

Для получения выплаты необходим ряд условий:

– сообщение в органы внутренних дел должно быть первым;
– факт правонарушения подтвержден полицией документально;
– достоверность информации подтверждена органами внутренних дел;
– ранее человек не получал вознаграждение за это сообщение.

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