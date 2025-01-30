Череповчанин заблудился в тумане на Рыбинском водохранилище

[ Происшествия ]

МЧС

35-летнего жителя деревни Вичелово Череповецкого района искали вчера спасатели на Рыбинском водохранилище. Об этом сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Вологодской области.

Мужчина вышел на лед, чтобы порыбачить, несмотря на установленный запрет. Однако найти дорогу домой он уже не смог: над водохранилищем сгустился туман.

Поняв, что самостоятельно вернуться домой не выйдет, мужчина позвонил на номер «112» и попросил о помощи. Череповецкие спасатели на судне на воздушной подушке быстро обнаружили рыбака и доставили его на берег.

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Фото: Спасатели Череповца
 

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