Золото и два серебра взяли вологодские легкоатлеты на первенстве России

[ Спорт ]

Три медали завоевали вологодские спортсмены на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике среди молодёжи.

К серебру в беге на дистанции 60 метров в первый день соревнований череповчанка Анастасия Ленок добавила золото двухсотметровки накануне, одержав победу с результатом 24.43 секунды.

Ещё одну медаль в копилку Вологодской области принёс Дмитрий Харламов из Череповца. Он занял второе место на дистанции 400 метров, установив личный рекорд 49.70 секунд.

Первенство России по лёгкие атлетике в закрытых помещениях среди юношей и девушек до 18 лет и всероссийские соревнования проходят в Тюмени с 28 по 30 января.

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