Житель Череповца убил компаньона «розочкой» от бутылки

[ Происшествия ]

В Череповце местный житель убил собутыльника бутылкой. Происшествие случилось в ночь на 28 января в квартире дома по проспекту Победы. Как рассказали в региональном управлении следкома, 58-летний мужчина находился в гостях у своих знакомых. Во время застолья у него «возникли неприязненные отношения с одним из гостей».

«Фигурант нанес ему удар стеклянной бутылкой по голове, отчего та разбилась, затем ударил разбитой бутылкой в шею пострадавшему, причинив смертельные повреждения», - пояснили в управлении следственного комитета.

После совершенного убийства злоумышленник скрылся, однако рано утром был задержан и доставлен на допрос.

Ранее мужчина уже отбывал наказание за совершенное убийство. Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.  

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