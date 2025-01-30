Региональный минздрав запустил чаты для общения с главврачами

Во всех муниципальных образованиях Вологодской области запущены медицинские чаты для общения с руководством медучреждений. По словам главы регионального Минздрава Николая Гонтюрева, сейчас они запущены в пилотном режиме для дальнейшего анализа и улучшения их работы.

«Если пациент приходит на прием, и у него возникает вопрос о лечении или о лекарственном обеспечении, он тут же имеет возможность задать вопрос в чат и в течение 15-40 минут получить ответ от главврача или заведующего отделением», – пояснил Гонтюрёв.

Общение в чатах ведется с 8.00 до 20.00 с понедельника по субботу.

Адреса медицинских чатов можно найти по следующим ссылкам:

«Вологодская область.Здоровье» (все медорганизации области):

https://t.me/+8WgWdp2ttxRmNWJi

«Вологда.Здоровье» (все медорганизации г. Вологды): https://t.me/+qqnnvU5dzXUwOGJi;

«Череповец.Здоровье» (все медорганизации г. Череповца): https://t.me/+PbCuP_qefB02NTMy.