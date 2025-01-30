На борьбу с гололедом вышла прокуратура

Областная прокуратура заявляет о массовых проверках соблюдения требований законодательства о дорожной деятельности и благоустройстве при содержании дорог. Проверки проводились в связи со сложившимися погодными условиями, которые привели к гололедным явлениям.

«В настоящее время в результате проведенных проверок выявлено около 200 нарушений закона, в целях устранения которых внесено 97 представлений, должностным лицам объявлено 6 предостережений, возбужденно 9 дел об административных правонарушениях», - рассказали в областной прокуратуре.

К примеру, в Череповце директору управляющей компании, под управлением которой находится 56 жилых домов, внесено представление за то, что тротуары не очищены ото льда и не посыпаны песком.

Дела об административных правонарушениях за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения возбуждены в отношении глав Вытегорского, Кадуйского и Устюженского районов.

Также работники прокуратуры проверяют обстоятельства получения гражданами травм на улицах муниципальных образований в зимний период.