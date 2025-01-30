Глава Вологды заявил, что танк в центре города устал

[ Общество ]

Глава Вологды Юрий Сапожников заявил, что танк Т-34, установленный на постаменте на улице мира, выглядит уставшим.

Сапожников напомнил, что вологжане предлагали сделать пешеходный парк по улице Мира в месте, где находится постамент с танком. Глава Вологды намерен сегодня со специалистами оценить состояние военной машины, чтобы к 80-летию победы восстановить состояние мемориала.

«Часто бываю там. Люблю это место. Хочется сделать его достойным. Танк пока выглядит усталым», - написал Сапожников в соцсетях.

Глава Вологды выразил уверенность, что памятник удастся восстановить.   

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