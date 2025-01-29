С железной дороги взыскали полмиллиона рублей за травму подростку

Суд взыскал с ОАО «РЖД» 500 000 рублей за ампутированную правую голень 15-летнему подростку. Травму мальчик получил в мае 2022 года в Харовске.

Как рассказали в пресс-службе судов Вологодской области, подросток шел по колее железнодорожного пути в капюшоне и наушниках, при этом музыка играла на 70% от максимальной мощности. В попутном направлении следовал тепловоз с вагонами, гружеными лесом.

«Работник железной дороги – составитель поездов, увидев человека на путях, пытался предпринять меры для предотвращения на него наезда: свистел в свисток, кричал, дал команду на остановку поезда, затем спрыгнул с состава и пытался вытолкнуть подростка из колеи путей. Однако все это не помогло: ребенок оказался под вагоном. Мальчик получил травму: травматическую ампутацию правой голени», - уточнили в областном суде.

Во время расследования происшествия было выявлено нарушение со стороны составителя поездов, однако позже суд прекратил уголовное дело по не реабилитирующим обстоятельствам.

Мать подростка обратилась с гражданским иском о взыскании с ОАО «РЖД» 5 млн рублей компенсации морального вреда в пользу сына, а также 6 млн рублей в пользу обоих родителей.

Районный суд Харовска частично удовлетворил иск, взыска в пользу потерпевшего 0,5 млн рублей и по 70 тысяч рублей в пользу родителей.