Мониторинг уборки Вологды проводится в ежедневном режиме

Мониторинг уборки улиц Вологды проводится в ежедневном режиме. Коммунальные службы убирают снег и наледь, а специалисты администрации контролируют этот процесс.

«Работаем комплексно – «Зеленстрой» борется с гололедом и снегом, а «Водоканал» устраняет подтопления. В настоящее время в Вологде определены критические места, куда сотрудники выезжают в первую очередь. Места подтоплений устанавливаются в ходе осмотра территорий, также списки пополняются на основе обращений граждан. Проблемными территориями являются те, где отсутствует ливневая канализация, и сток организован путем наклона рельефа. Подтопления возникают и там, где территория нуждается в ремонте. Все критичные точки держим на особом контроле», – рассказал заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Вологды Евгений Грахничев.

Сегодня основные подтопления образовались на стыках тротуаров и проезжей части. Объездом проблемных адресов и откачкой воды занимаются шесть бригад «Водоканала», параллельно сотрудники «Зеленстроя» и подрядных организаций убирают шугу и расчищают решетки ливневых колодцев. Там, где есть гололед, проводится обработка участков реагентами. Особое внимание уделяется тротуарам и пешеходным зонам.

«В такую погоду используем трактора МТЗ и трактора МИТРАКС. Они умещаются на пешеходных дорожках и разбрасывают реагенты. Где не может проехать даже малогабаритная техника, туда выводим специалистов на ручную уборку. В настоящее время в городе наблюдается ситуация, когда под лужами сохраняется лед. Это происходит из-за того, что вода не дает льду растаять. В данном случае применятся особая процедура уборки: сначала мы щетками сгоняем воду, после чего избавляемся ото льда», – уточнил заместитель директора МКУ «Зеленстрой» Владимир Павловский.

В этом году для борьбы с гололедом также используется гранитная крошка. В настоящее время в тестовом режиме ее используют специалисты «Зеленстроя». В основном реагент применяют на общественных пространствах. Всего заготовлено более 140 тонн гранитной крошки.