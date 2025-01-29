Региональные власти озаботились реконструкцией бань

В Вологодской области будет запущен новый проект «Модернизация общественных бань», под который из бюджета будет выделено 80 млн рублей. Об этом сегодня заявил губернатор Георгий Филимонов в ходе оперативного совещания в правительстве.

По его словам, в ходе встреч с вологжанами ему обозначали проблему общественных бань. В частности, износ оборудования и несоответствие современным требованиям.

В настоящее время в области существуют 36 банных комплексов, из которых работают только 22 бани, а 14 закрыты. В Вологде продолжают работать 5 банных комплексов, в Череповце всего 2. Однако только в 2023 году общественные бани посетила почти 261 тысяча человек.

Согласно проекту, муниципалитеты должны разработать документацию по ремонту и переоснащению бань и защитить проект на комиссии.

80% средств на реконструкцию выделит региональный бюджет, остальные 20% - муниципалы.

Подготовить техническую документацию на переоснащение необходимо до 15 марта.