На Вологодчине предоставлять землю под строительство домов будут без торгов

Власти Вологодской области будут предоставлять землю под строительство многоквартирных домов без торгов. Такой закон о предоставлении застройщикам земли принят сегодня на сессии регионального парламента. При этом застройщики, которым земля будет предоставляться по упрощенной схеме, должны безвозмездно передать в региональную или муниципальную собственность 10% квартир в новом доме.

«Это нестандартный подход, который был выработан на уровне стратегических сессий. Главное, что все переданные застройщиками квартиры будут предоставляться детям-сиротам, переселенцам из ветхого и аварийного жилья, и по договору социального найма или в качестве служебного жилья нуждающимся гражданам», - рассказал председатель Законодательного собрания области Сергей Жестянников.

«Мы предоставим застройщикам землю без торгов, при этом застройщик обязуется помочь области в обеспечении вологжан социальным жильем. Эта мера позволит сократить число нуждающихся в жилье и поможет расселению работников бюджетной сферы на сельских территориях и в отдаленных муниципалитетах», – уточнил глава региона Георгий Филимонов.

Губернатор поручил включить этот закон в программу «Земля за рубль», где будут прописаны обязательства для застройщика перед регионом и муниципалитетами. В свою очередь властям найти земельные участки для застройки.