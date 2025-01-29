В школах Вологды стартовал проект «Летопись Великой Победы»

В школах областной столицы началась реализация проекта «Летопись Великой Победы», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект подразумевает проведение цикла занятий о памятных датах, событиях и героях для учеников 1-11 классов, которые будут проходить каждую неделю вплоть до Дня Победы.

«Проект стартовал в школах Вологды 27 января – в день полного снятия блокады Ленинграда. В учебных заведениях города проходили классные часы, театрализованные постановки, просмотры и обсуждения фильмов, и другие активности. Мы акцентировали внимание школьников на теме подвига жителей блокадного Ленинграда и вкладе вологжан в эту невероятную победу. Мы помним, мы гордимся! А правду о силе духа наших предков мы должны передать подрастающим поколениям. Именно в их руках через какое-то время будет будущее нашей страны», – рассказала заместитель мэра города Вологды по социальным вопросам Ирина Гуляева.

Так, в Центре образования №42 прошло театрализованное мероприятие, посвященное памяти жителей блокадного Ленинграда. Школьникам рассказали о событиях тех страшных дней через истории очевидцев: водителя, который доставлял продовольствие в осажденный город; пекаря, который рассказал, как в голодающем городе, при минимальных ресурсах для людей, пекли хлеб; детей, переживших блокаду. Эти живые свидетельства помогли ребятам глубже понять подвиг ленинградцев, почувствовать их мужество и силу духа.