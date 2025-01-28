Вологодское масло будет продаваться в новой упаковке

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Масло

С 1 марта у вологодского масла будет новая упаковка в едином стиле, что поможет защитить брендовый продукт от контрафакта. Об этом сообщил в своих соцсетях первый заместитель губернатора Юрий Умеренко.

На брикете в новом дизайне представлен традиционный северный орнамент и символика бренда «Вологодская область – Душа Русского Севера» в виде птички. Такую упаковку смогут использовать только семь производителей: АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н. В. Верещагина, ПК «Вологодский молочный комбинат», ОАО «Северное молоко», ООО «Сухонский молочный комбинат», ООО «Маслозавод Тотемский», ООО «Череповецкий молочный комбинат», а также ОАО «Белокрестский маслозавод».

«Лидеры молочной отрасли – Вологодский молкомбинат, УОМЗ и Северное молоко перешли на новый дизайн еще в 2024 году. Для остальных заводов переход будет постепенным, какое-то время новое изображение будет появляться в углу стандартной упаковки», – рассказал Юрий Умеренко.

Отметим, в прошлом году в Вологодской области было произведено 10,2 тысяч тонн сливочного масла, что на 9,3% больше, чем годом ранее. В частности, в регионе произвели 1,5 тысячи тонн масла Вологодского, что стало на 1,3% больше, чем в 2023 году.  

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Фото: соцсети Юрия Умеренко
 

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