Следственный комитет проводит проверку по факту избиения школьника в Череповце

В одной из школ Череповца 10-летний мальчик на протяжении длительного времени подвергался травле со стороны одноклассников. По данному факту мать школьника обратилась в приемную Председателя СК России А.И. Бастрыкина «ВКонтакте».

Женщина рассказала, что в марте 2023 года один из сверстников избил ее сына в школе. Ребенок получил телесные повреждения, из-за чего ему потребовалось длительное лечение. При этом учитель не принял мер по оказанию своевременной медпомощи. Мать потерпевшего не раз обращалась в компетентные органы, однако результатов это не дало. Позже мальчика перевели в другую школу, однако в январе этого года его вновь избил тот-же сверстник.

В настоящее время проводится процессуальная проверка.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Вологодской области Геннадию Юрьевичу Яшину возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах», – рассказали в информационном центре СК России.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.