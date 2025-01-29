Эксперты составили рейтинг самых высоких зарплат в Вологодской области в январе

Эксперты hh.ru определили рейтинг самых высоких заработных плат в Вологодской области в январе.

«Аналитика местного рынка труда показывает, что средний доход, который может получить житель региона на данный момент, достиг 58 тыс. рублей. За год зарплатные предложения в Вологодской области выросли на 17%. В свою очередь доход более 131 тыс. рублей местные безработные и соискатели могут найти в каждой десятой вакансии», - говорится в материалах исследования.

Список самых высокооплачиваемых профессий в Вологодской области в январе возглавили бизнес-ассистенты, которым предлагается заработная плата до 1 млн рублей. На втором месте оказались врачи-стоматологи, которые могут заработать от 300 до 400 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает специалист по внедрению искусственного интеллекта с заработной платой в 250 тысяч рублей.

Также в лидерах - менеджер по зарплатным проектам (от 230 тысяч рублей), агент по банкротству (от 200 тысяч рублей), водитель-экспедитор категории «Е» (от 190 тысяч рублей), кладовщик на маркетплейс (от 200 тысяч рублей) и водитель грузового автомобиля (165 тысяч рублей).

Примечательно, что программисты замыкают десятку лидеров с заработной платой в 150 тысяч рублей.