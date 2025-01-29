В Вологде на берегу реки устанавливают запрещающие аншлаги

В Вологде после проведения замеров толщины льда на реке было установлено, что прочность льда из-за плюсовых температур снизилась на 25-30%. На некоторых участках реки наблюдается открытая вода, образовались промоины. В настоящее время на реке Вологде выставляют аншлаги о запрете выхода на лед.

«В течение всего зимнего периода, особенно в оттепель, спасатели регулярно патрулируют водоемы города и проводят замеры толщины льда. Несмотря на то, что в некоторых местах лед прочный, мы категорически не рекомендуем выходить на реку. На ряде участков акватории, особенно от Красного моста до моста 800-летия Вологды, толщина льда составляет менее 7 см. Данные показатели не соответствуют нормативным требованиям, такой лед не может выдержать вес человека. Поэтому в Вологде вновь введен запрет выхода на лед», - рассказал руководитель МКУ «ЦГЗ г. Вологды» Николай Смирнов.

Он также напомнил, что за нарушение этого запрета предусмотрен штраф. Также необходимо понимать, хождение по тонкому льду опасно для жизни.

Запрет выхода на лед планируют снять после того, как температура воздуха станет стабильно отрицательной, и ледовый покров вновь окрепнет.