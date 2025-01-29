Температурные рекорды установлены в двух городах Вологодской области

В двух городах Вологодской области - Вологде и Никольске накануне были установлены температурные рекорды. В частности, в Вологде вчера была зафиксирована температура в 2,8 градусов, что на 0,6 градуса выше прошлого рекорда, зафиксированного в 1989 году (2,2 градуса).

В Никольске накануне был побит рекорд 1971 года, когда воздух прогрелся до 1,6 градуса. Вчера в райцентре столбики термометров поднялись до отметки в 2,5 градуса.

При этом в ближайшие три дня синоптики не исключают новые температурные рекорды. Предварительно днем воздух будет прогреваться до 3 градусов тепла.