Два человека пострадали в ДТП в Устюженском округе

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ДТП

Авария произошла во вторник, 28 января, около восьми часов вечера на 225-м километре автодороги Вологда – Тихвин Р21 «Кола». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции УМВД России по Вологодской области.

По предварительной информации, 69-летний водитель автомобиля «ЛАДА Ларгус» при перестроении не уступил дорогу фургону «Пежо Боксер» под управлением мужчины 1979 года рождения, после чего столкнулся с ним.

В результате дорожного происшествия пострадали водитель «ЛАДЫ» и его 61-летняя пассажирка. С травмами они были доставлены в медицинское учреждение.

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Фото: пресс-служба Госавтоинспекции УМВД России по Вологодской области
 

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