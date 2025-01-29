Два человека пострадали в ДТП в Устюженском округе

Авария произошла во вторник, 28 января, около восьми часов вечера на 225-м километре автодороги Вологда – Тихвин Р21 «Кола». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции УМВД России по Вологодской области.

По предварительной информации, 69-летний водитель автомобиля «ЛАДА Ларгус» при перестроении не уступил дорогу фургону «Пежо Боксер» под управлением мужчины 1979 года рождения, после чего столкнулся с ним.

В результате дорожного происшествия пострадали водитель «ЛАДЫ» и его 61-летняя пассажирка. С травмами они были доставлены в медицинское учреждение.