Экс-директор устюженских теплосетей получала зарплату за «мертвых душ»

Экс-директор теплосетей Устюженского района в ближайшее время может оказаться на скамье подсудимых. 50-летняя женщина обвиняется по двум статья Уголовного кодекса – «Присвоение», а также «Превышение должностных полномочий».

Как пояснили в прокуратуре Вологодской области, экс-руководитель муниципального получала заработную плату за совмещение должностей, которых не было в штатном расписании.

«В декабре 2021 года издала приказ, которым ввела себе доплату за совмещение должностей, отсутствующих в штатном расписании предприятия. В последующем, в период с 2021 по 2024 годы женщина неоднократно получала из кассы предприятия наличные денежные средства за выполнение дополнительной работы, не предусмотренной ее трудовым договором и штатным расписанием», - уточнили в надзорном ведомстве.

В результате действий руководителя предприятию был причинен материальный ущерб в размере более 630 тысяч рублей.

В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утверждено районной прокуратурой и направлено в суд для рассмотрения.

По информации регионального управления следкома, весной 2023 года женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.