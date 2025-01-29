Руководитель пресс-службы Законодательного собрания ушла в отставку

[ Общество ]

Руководитель пресс-службы Законодательного собрания Вологодской области Светлана Золотилова ушла в отставку. По нашим данным, она написала заявление по собственному желанию.

Как пишет Telegram-канал «Вологодской канвой» со ссылкой на свои источники в ЗСО, вероятной причиной увольнения стало отставание от темпов работы нового спикера Заксобрания Сергея Жестянникова и недостаточное освещение работы депутатов.

«За плечами у Светланы Золотиловой опыт работы пресс-секретарем в административных и коммерческих структурах», - уточняет тг-канал.

О возможном увольнении руководителя пресс-службы Законодательного собрания вологодские Telegtam-каналы сообщали еще летом прошлого года после назначения Сергея Жестянникова руководителем вологодского парламента, однако оно произошло только сейчас.

Возможные кандидатуры на должность руководителя пресс-службы ЗСО пока не называются.     

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