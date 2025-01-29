Вологодские приставы объявили в розыск трехлетнего мальчика

Вологодское управление судебных приставов объявило в розыск трехлетнего Мишу Куркина вместе с его матерью Еленой Баташовой. Как считают приставы, мальчика могут прятать его отец Виктор Куркин, либо бабушка Людмила Куркина.

«По решению суда отец Куркин Виктор Васильевич и бабушка Куркина Людмила Александровна обязаны передать матери Баташовой Елене Романовне несовершеннолетнего ребенка Куркина Михаила Викторовича, которые в настоящее время его скрывают», - пояснили в управлении судебных приставов.

В ведомстве уточнили, что местонахождение отца трехлетнего мальчика в настоящее время неизвестно. Он может передвигаться на автомобиле Chevrolet Equinox.

Всех, кто располагает сведениями о местонахождении Михаила Куркина, просят сообщить в дежурную часть УФССП России по Вологодской области по телефонам: 8 (8172) 57-16-98 или в отдел розыска управления 8 (8172) 57-16-24, 8 (921) 123-17-36.