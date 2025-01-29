Хоккеисты «Северстали» продлили победную серию до пяти матчей

Хоккеисты череповецкой «Северстали» продлили победную серию до пяти матчей.

Во вторник череповчане встречались с нижнекамским «Нефтехимиком». После безголевого первого периода подопечные Андрея Козырева открыли счёт на старте второй двадцатиминутки. Адам Лишка забросил шайбу с передачи Владимира Грудинина. Вскоре после этого череповчане могли увеличивать свое преимущество, но шайба угодила в перекладину, после чего хозяева убежали в контратаку и сравняли счёт.

В дальнейшем у «Северстали» пошли удаления, три раза подряд череповчане играли в меньшинстве по ходу второго периода и один раз в третьем. Но «сталевары» выстояли, Александр Самойлов отразил 41 бросок по своим воротам. Точку в матче поставил Кирилл Пилипенко, продливший недавно контракт с клубом ещё на один сезон. 13-й номер череповчан забросил свою 24 шайбу в сезоне, ассистировали ему Данила Аймурзин и Артём Щучинов. 2:1 - победа «Северстали».

«Сегодня мы встречались с очень организованной, неуступчивой командой. Предполагали, что будет тяжёлый матч. У нас, в принципе, они все такие с «Нефтехимиком». Многое у нас сегодня не получалось. Хорошо, что мы эту игру выиграли. Такие игры тоже нужны. Нужно было научиться их выигрывать. Сегодня у нас это получилось. В концовке был у нас шанс выиграть, и мы его использовали», - сказал после игры главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

«Северсталь» набирает 65 очков и возвращается на вторую строчку Западной конференции, вновь опережая на один балл московский «Спартак» и на два столичное «Динамо».

Следующий матч «сталевары» проведут в четверг против ЦСКА.