Только с разрешения Минздрава. В России решили травников и знахарей поставить на учет

Несколько лет назад у нас в стране началась борьба с колдунами и магами, которые расцвели буйным цветом еще во время «лихих девяностых». И вот очередь добралась и до знахарей с их народной медициной.

Скоро они должны будут внесены в госреестр, при условии, что после тщательной проверки они получат разрешение «на деятельность». А те, кто не захочет работать по закону, будет «трудиться в серой зоне», со всеми вытекающими от этого действия последствиями.

«Первая ласточка» нововведения уже стартовала в Башкортостане, и теперь Государственная Дума хочет использовать данное решение уже на федеральном уровне.

Депутаты уверенны, что работа в законном поле, самым негативным образом отразиться на деятельности шарлатанов, которые выдают себя за народных целителей.

Что любопытно, целых 63% жителей столицы доверяют народной медицине, а 3% из них считают «средства от природы на основе знаний предков» единственной панацеей от всех болезней.

Согласно данным опроса, проведенного радиостанцией «Москва FM», примерно 59% москвичей отдают предпочтение совмещение народных методов лечения и традиционной медициной. И целых 2% опрошенных сами себя назвали опытными специалистами по народной медицине!

Сейчас на территории Российской Федерации около 100 000 специалистов по народной медицине, которые «практикуют свои знания». А вот разрешения на официальную деятельность от региональных властей, есть только у 300 из них.

Так что работники Госдумы сейчас крепко задумались над созданием документации, которая будет регистрировать практику народной медицины. Пациент, который решил воспользоваться услугами «народника», а не традиционного врача, должен иметь информацию, есть ли у данного народного целителя нужная лицензия на деятельность или нет.



В любом случае, ситуация становится интересной. Любопытно, а для получения лицензии нужно ли целителям будет сдавать экзамен по анатомии?