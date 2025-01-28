Жительница Череповца отправится в колонию за заражение мужчин ВИЧ

[ Общество ]

В Череповце вынесен приговор местной жительнице, которая заразила троих мужчин ВИЧ-инфекцией.

Как пояснили в областном суде, 35-летняя женщина с 2009 года состоит на учете в медицинском учреждении, как ВИЧ-инфицированная. Там ее предупредили об уголовной ответственности за заражение инфекцией других людей.  

«Несмотря на это, в период с июля 2018 года по май 2023 года, не соблюдая должных мер предосторожности, женщина неоднократно вступала в незащищенную половую связь, что повлекло заражение вирусом иммунодефицита человека трех мужчин», - уточнили в пресс-службе судов области.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Сама обвиняемая вину признала частично.

Городской суд Череповца отправил ее в колонию общего режима сроком на три года.

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